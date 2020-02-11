Pele'nin oğlu: Desteksiz yürüyemiyor

Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan ve tüm zamanların en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Pepe, geçen yıl idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.

"İÇİNE KAPANIK VE İSTEKSİZ"

79 yaşındaki Brezilyalı efsane, kalçasından sorunlar yaşarken; halka açık alanlarda da tekerlekli sandalye ile görülüyor. Oğlu Edinho, Globo televizyonuna babasının durumuyla ilgili açıklamalar yaptı ve "İçine kapanık ve isteksiz" dedi.

21 yıllık kariyeri boyunca 1.363 maça çıkan ve dünya rekoru olan 1281 gol atan Pele, Brezilya Milli Takımı'yla da 91 maçta 77 kez ağları havalandırdı.

"DEPRESYONA GİRDİ"

Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan ve 2015'te de prostat ameliyatı olan Pele'nin durumuyla ilgili konuşan oğlu, "Düşünün, o bir Kral. Her zaman etkileyici bir figürken, şimdi doğru düzgün yürüyemiyor. Utanıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Çok kırılgan. Kalça protezi takıldı; ancak uygun bir iyileşme geçirmedi. Serbest hareket edemiyor ve bu onda bir tür depresyona neden oldu" diye konuştu.

Bu haziran ayında Pele, Meksika'da kazandığı son dünya kupasının 50. yılını kutlayacak.