Pele'ye göre dünyanın en iyisi Messi değil

Brezilya futbolunun sembol isimlerinden biri olan Pele, Messi'den çok daha iyi bir futbolcu olduğunu belirtirken, Maradona ile Messi'yi de kıyasladı.

"BENİMLE KIYASLANAMAZ"

"Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu söyleyenler var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Pele, "Messi sadece sol ayağını kullanıyor. Benimle kıyaslanması için sol, sağ ve kafayla da gol atması gerekir." dedi.

"MARADONA, MESSI'DEN İYİYDİ"

Maradona ile Messi'yi de kıyaslayan Pele, "Benim için Maradona en iyi oyunculardan biridir. Bence Messi'den daha iyiydi. Beckenbauer ve Cruyff da daha iyi. Mükemmel oyunculardı" şeklinde konuştu.

Pele sözlerini, "Messi tarihin değil ama şüphesiz son 10 yılın en iyi futbolcusu." ifadeleriyle tamamladı.