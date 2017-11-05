Pelicans Bulls'u yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, Chicago Bulls'u uzatma sonunda 96-90 yendi.

PELİCANS UZATMADA KAZANDI

NBA'e 5 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, all-star pota altı oyuncuları Anthony Davis ve DeMarcus Cousins'ın toplam 52 sayı, 27 ribaunt ürettiği Chicago Bulls maçını, uzatmada 96-90 kazandı.

Karşılaşmayı 27 sayı, 16 ribauntla tamamlayan Anthony Davis, bu sezon 7. kez 25 sayı ve 10 ribaunt barajlarını geçti. Cousins da 25 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. Ev sahibi Bulls'ta Justin Holiday 18 sayı, 9 ribaunt, Denzel Valentine 16 sayı, 6 ribaunt ve Jerian Grant 13 sayı, 9 asist, 8 ribauntla mücadele etti.