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Pelicans, Davis'i Lakers'a göndermek istemiyor

New Orleans Pelicans'ın, Anthony Davis'i "şu an Los Angeles Lakers'a göndermekle ilgilenmediği" bildirildi.

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Pelicans, Davis'i Lakers'a göndermek istemiyor

Pelicans'ın, takas son tarihi öncesinde Davis'i göndermek için acele etmediği, genel menajer Dell Demps'in takas tekliflerinden kaçındığı iddiası ortaya atıldı.

SporX'te yer alan habere göre Koç Alvin Gentry, Davis'in gelecekte takım için oynayıp oynamayacağını bilmediğini belirtmişti. Demps'in takımların Davis için takas teklifler üzerinde pazarlık etme amacıyla yapmaya çalıştığı telefon görüşmesi girişimlerini görmezden geldiği, duruma yakın bir kaynağa göre "telefonunu bilerek açmadığı" da eklendi.

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