Pelicans, Davis'i Lakers'a göndermek istemiyor

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Tolgay Arslan: F.Bahçe Türkiye'nin en büyük camiası Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini video ile duyurdu. Videoda Serdar Aziz, Tolgay'a "Doğru yerdeyiz" mesajı attı. Tolgay ise "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası." dedi.

2 Tolgay Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı giydi.

3 Luyindama Galatasaray'da Galatasaray, Standard Liege forması giyen 24 yaşındaki stoper Luyindama ile her konuda anlaşmaya vardı.

4 Kagawa İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Japon yıldız, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

5 Sivasspor, Bojan Krkic ile anlaştı Sivasspor, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile her konuda anlaşmaya vardı. Sivas ekibi, İspanyol yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

6 Miha Zajc Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Empoli forması giyen Miha Zajc'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine Salih Uçan artı bir miktar para verecek.

7 Nantes Kulübü Sala'yı unutmadı Nantes ile Saint Etienne arasında oynanan maçın 9. dakikasında Emiliano Sala için anma töreni düzenlendi.

8 Boşta olan futbolcular hala takım bulamadı Aralarında Sabri Sarıoğlu ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de bulunduğu futbolcular, Ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.

9 Diagne'nin toplam maliyeti Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.