Pelicans konferans yarı finalinde

NBA Playoffları ilk tur serisi 4. maçında New Orleans Pelicans, sahasında Portland Trail Blazers'ı 131-123 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi.
ANTHONY DAVİS 47 SAYIYLA OYNADI
Pelicans'ta Anthony Davis 47 sayı ve 11 ribauntla mücadele ederek Pelicans'ın playoff'lardaki kulüp sayı rekorunu kırdı. Jrue Holiday de 41 sayı ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Trail Blazers'ta CJ McCollum'un 38, Al-Farouq Aminu'nun 27, Damian Lillard'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. New Orleans Pelicans'ın Batı Konferansı yarı finalindeki rakibi, Golden State Warriors-San Antonio Spurs serisinin galibi olacak.