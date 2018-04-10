Pelicans, Spurs ve Thunder play-off'ta

NBA'e 9 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers deplasmanında 113-100 kazanan New Orleans Pelicans, evinde Sacramento Kings'i 98-85 yenen San Antonio Spurs ve Miami Heat'e konuk olduğu mücadelede 115-93 galip gelen Oklahoma City Thunder, 47'şer galibiyete ulaşarak Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı başardı.

3 TAKIM DAHA GARANTİLEDİ

Clippers karşısında Nikola Mirotic 24 sayı, 16 ribaunt; Anthony Davis 28 sayı, 6 ribauntluk performansıyla Pelicans'ın galibiyetinde etkili oldu. Rudy Gay 18, Manu Ginobili 17, LaMarcus Aldridge ve Patty Mills 15'er sayıyla Spurs'ün Kings önündeki galibiyetine katkı sağladı. Spurs, üst üste 21. kez playoff'lara kalma başarısı gösterdi.

Oklahoma City Thunder'da ise Russell Westbrook, 23 sayı, 18 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak Miami Heat karşısında alınan galibiyette başrol oynadı.

SON BİLET DENVER YA DA MİNNESOTA'NIN OLACAK

Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Miami Heat ve Washington Wizards, önceki maçlarda play-off'a çıkmayı garantilemişti.

Batı Konferansı'nda ise Pelicans, Spurs ve Thunder'dan önce Houston Rockets, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers ve Utah Jazz play-off'a yükselmişti. Batı Konferansı'nda play-off'a kalacak 8. takım, normal sezonda oynanacak son maçların ardından Minnesota Timberwolves veya Denver Nuggets olacak.