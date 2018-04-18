Pelicans ve Raptors yolu yarıladı

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Bu sezon en çok izlenen takım Galatasaray Passolig verilerine göre, 46 farklı takımın taraftarı Galatasaray'ın evinde oynadığı maçları tribünden izledi.

2 Süper Lig kulüplerinin borcunu kapatacak proje Süper Lig takımlarının katılımıyla kurulacak olan Süper Lig A.Ş, Fikret Orman öncülüğünde 18 kulübün de borçlarının ödeneceği yeni bir proje geliştirdi.

3 Zlatan: Olmadığım Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz Bir bahis şirketinin reklam yüzü olan Ibrahimovic'in, FIFA kuralları gereği Dünya Kupası'nda oynayamama durumu var. Ancak İsveçli futbolcu FIFA'nın kendisini durduramayacağını ifade etti.

4 Rıza Çalımbay sezon sonu bırakacağını açıkladı Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Sezon bitince giderken kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz" diyerek ayrılığı işaret etti.

5 Antalya, Eto'o için Nouma cezası istiyor Antalyaspor tribünlerine hareket yaptığı iddia edilen Eto'o için TFF soruşturma başlattı. Akdeniz ekibi ise Eto'o'nun Pascal Nouma gibi cezalandırılmasını istiyor.

6 Spor yazarlarının şampiyonluk favorileri Süper Lig'de son 5 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Mehmet Demirkol, "Futbol olarak favorim Beşiktaş ama geri kalan etkenlere bakarsak Başakşehir'i önde görüyorum" dedi.

7 Quaresma'dan Şenol Güneş'e: Beni oynat hocam Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Josef'e vurduğu için kırmızı kart gören Quaresma, rövanş mücadelesinde oynamak için hocasına baskı yapıyor.

8 Gattuso'dan Hakan'a Pirlo benzetmesi Milan Teknik Direktörü Gattuso, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu efsane İtalyan futbolcu Pirlo'ya benzetti.

9 İngiliz yetkililerden futbolculara 'Rus kadın' uyarısı İngiltere Futbol Federasyonu ve Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Bölüm Başkanı, futbolcuların Dünya Kupası boyunca Rus kadınlardan uzak durmalarını tavsiye etti.