Pellegrini: Hernandez'in geleceği ocakta belli olacak

Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giyen Javier Chicharito Hernandez'in, siyah-beyazlı ekibe transferi gündemde.

"DEVRE ARASI GÖRECEĞİZ"

Meksikalı golcünün düşük performansı, ada ekibinden ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirirken, bu durum Şilili teknik adama soruldu.

Manchester City maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Chicharito'nun Beşiktaş’a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya, "Göreceğiz" diye cevap veren Pellegrini şöyle konuştu: "Her oyuncudan her zaman daha fazlasını istiyorum. Şu anda Javier zor bir sezon yaşıyor. Çünkü iyi bir başlangıç yapmak için zamanı olmadı. Dünya Kupası'ndan dönmek her zaman zordur. Bence o iyi bir oyuncu. Ocak ayına kadar performansını nasıl geliştirdiğini göreceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz"

Meksikalı golcü bu sezon sadece 2 gol atabildi.