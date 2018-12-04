Penaltı canavarı Harun yine kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, Diagne'ye penaltıda geçit vermedi.

Müsabakanın 7. dakikasında Isla'nın topa elle müdahale etmesinin ardından Kasımpaşa penaltı kazandı. 8'de topun başına geçen Diagne'nin vuruşunu kaleci Harun çıkardı.

Dönen topu Eduok tamamladı; ancak VAR incelemesine giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Nijeryalı oyuncunun düdükten önce ceza sahasına girdiği belirtip golü iptal etti.

2014/15 sezonundan bu yana 23 penaltı atışının 10'unu kurtaran Harun Tekin, Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci oldu.