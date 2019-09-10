Penaltı kaçırdığı için evini taşladılar

Penaltıyı kaçırmasının bedeli ağır oldu. Sierra Leone kaptanı Umaru Bangura'nın evi, fanatikler tarafından taşlandı. 2022 Dünya Kupası Afrika elemelerinde Sierra Leone ile Liberya arasında oynanan maçın ardından skandal bir olay yaşandı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Sierra Leone, rövanşta 1-0 öne geçti, 90+5'te de de penaltı kazandı. Gol atılması durumunda tur atlayacak olan ekipte topun başına geçen Umaru Bangura, fırsatı değerlendiremedi ve Sierra Leone turnuvadan elendi.

Bu sonucun ardından bazı taraftarlar faturayı Bangura'ya kesti. Taraftarlar, taşlarla 31 yaşındaki futbolcunun evine saldırdı. Olayın ardından Bangura'nın evinin pencereleri ve kapısının büyük hasar gördüğü belirtildi. Bangura'da olaylarla ilgili, "Bu kadar tepki beklemiyordum. Dışarı bile çıkamıyorum" yorumunu yaptı.