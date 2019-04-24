Penaltıyı kaçıran Brendix Parra kovuldu

Copa Sudamericana'da Paraguay ekibi Campo Grande ile Kolombiya takımı La Equidad karşı karşıya geldi. Penaltı atışlarına giden maça Brendix Parra yaptığı Panenka vuruşuyla damga vurdu.

PANENKA VURUŞU PAHALIYA PATLADI

Paraguay 2. lig ekibinin oyuncusu Parra, Panenka vuruşu yaptı ancak kaleci Diego Novoa göğsüyle rahat bir kurtarış yaptı ve Independiente de Campo Grande 4-3'lük skorla elendi. Bunun ardından kulübü Brendix Parra'yı kulüpten gönderme kararı aldı.

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Parra'yla ilgili kararı ABC Cardinal radyosuna açıklayan kulüp başkanı Eriberto Gamarra, "Yönetim kurulu öyle bir penaltı kullandığı için Parra'yı gönderme kararı aldı. Eğer bir sonraki tura çıksaydık, oyuncular biraz daha para alacaktı" dedi.

Venezuelalı Parra ise konuyla iilgili olarak, "Zor bir durum; ancak hayat devam ediyor" diye konuştu.