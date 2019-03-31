Turuncu-lacivertli ekip, milli maçlar ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden dolayı lige verilen arada Pendikspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında Demba Ba'nın attığı golle öne geçen Başakşehir, üstünlüğünü koruyamadı. Okan Saraçoğlu'nun 45. dakikada attığı golle beraberliği sağlayan Pendikspor, 50. dakikada Oktay Balcı'nın kaydettiği golle müsabakayı 2-1 kazandı.

PENDİK, BAŞAKŞEHİR'İ PAS OYUNUYLA VURDU

Son yıllarda oynadığı pasa dayalı futboluyla başarılı olan Başakşehir, bu kez kendi taktiğiyle vuruldu. Pendikspor, lider Başakşehir karşısında mücadelenin 45. dakikasında Okan'la beraberi sağladı.

Pendikspor'un Başakşehir'e 27 pasla attığı gol - İZLE



TFF 2. Lig ekibi bu golde tam 27 pas yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.