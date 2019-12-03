Pep: Devre arası transfer yapmayacağız

Manchester City, son 7 maçta kalesini gole kapatamazken, lider Liverpool'un da 11 puan gerisine düştü.

Maviler, ayrılan tecrübeli kaptan Vincent Kompany'nin gidişi ve sakatlanan Aymeric Laporte'a rağmen defansın merkezine takviye yapmadı.

Nicolas Otamendi ve John Stones'a toplam 79.5 milyon poundluk transfer bedeli ödenmesine karşın da bu iki oyuncu eylül ayından bu yana birlikte görev almadı. Tüm bunlara karşın Pep Guardiola defansta Fernandinho'yu oynatmaya ve transfer yapmamaya kararlı.

FERNANDİNHO'DAN MEMNUN

Burnley maçı öncesi bu durum üzerine konuşan Guardiola, "Fernandinho'nun defansta oynamasını seviyorum. Onun orada oynamasını tercih ediyorum" diye konuştu.

Kariyeri boyunca orta saha oynayan ve 6 senede City'de bu mevkide 250 maça çıkan 34 yaşındaki Fernandinho'nun defansif kalitesi üzerine olan soruyu Guardiola, "Maçları izliyor musunuz?" şeklinde imalı bir şekilde yanıtladı.

Ocak ayında transfer yapmayacığını açıklayan İspanyol teknik adam, takımdan ayrılacağını kamuoyuna duyuran vatandaşı Dıavid Silva ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernandinho'nun durumlarıyla ilgili olarak ise de, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Kulüp için en iyisi neyse ona göre adım atacağız ve gelecek sezonu planlayacağız" diye konuştu.