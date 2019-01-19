Pep Guardiola: 3-4 transfer adayımız var

Geçtiğimiz haftalarda devre arası transfer yapmayacaklarını belirten Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Prmier Lig'in sonuna doğru giderken Liverpool'un gerisinde kalınca bu kez tam tersi bir açıklama yaptı.

İspanyol teknik direktör, Fernandinho'nun alternatifi olabilecek bir orta saha aradıklarını ve bunun için 3-4 adayları olduğunu söyledi.

''FERNANDINHO GİBİ OYUNCU BULMAK ÇOK ZOR''

SporX'te yer alan habere göre Guardiola, yaptığı açıklamada ''Fernandinho gibi bir oyuncu bulmak çok zor. Premier Lig'i tanıyor, her şeyini biliyor ve bu çok önemli. Orta sahada bizi ileriye taşıyabilecek bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Ancak Fernandinho gibi her şeyi yapabilen bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Adaylarımız var. Bu pozisyon için 3-4 kişi belirledik.'' diye konuştu.

Sol bek pozisyonu için de transfer yapabileceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, ''Benjamin Mendy yokken sol bek pozisyonunu bir şekilde idare ettik ama oraya da alternatif arıyoruz. Hangi oyuncuları alabileceğiz bakacağız.'' dedi.

TRANSFER YAPAMAYIZ ÇOK MAAŞ ÖDÜYORUZ

Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''En çok maaş ödeyen takımlarda 8,9 veya 10. sıradayız. Yani bizden 8 veya 9 takım daha çok maaş ödüyor. Geçen sezon çok harcama yaptık çünkü takımın yaş ortalaması 30-31 civarındaydı. Ama her sezon transfer yapamayız. Bizim de bir limitimiz var.'' demişti.