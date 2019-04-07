Pep Guardiola: 4 kupayı kimse alamadı biz nasıl alalım

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörlüğünü yapan Pep Guardiola, takımının yarışa devam ettiği 4 kulvarda birden ipi göğüslemesinn imkansıza yakın olduğunu savundu.

FA Cup'ta Brighton & Hove Albion'ı 1-0 yenip finale yükseldikleri maçtan sonra açıklamalarda bulunan Guardiola, yarıştıkları her turnuvada şampiyon olmalarının çok zor olduğunu söyledi. "Bugün tüm kulvarlarda devam etmemiz dahi bir mucize. Daha önce 4 kupayı birden kazanan olmadı. Biz neden kazanalım ki?" diyen İspanyol teknik adam, gerçekçi olmaları gerektiğinin altını çizerek bir sezonda 60 maça çıkıp hepsinde iyi oynamalarının beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Bu sezon halihazırda İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Manchester City, FA Cup'ta finale yükseldi, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Tottenhamla eşleşti ve Premier League'de de Liverpool ile nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veriyor