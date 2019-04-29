Pep Guardiola: Bu yaptığımız inanılmaz

Premier Lig'de şampiyonluk için son 2 haftaya giren Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Son iki sezondur yaptıklarına dikkat çeken Guardiola, ''Belki bir takım, bir sezonda tekrar 100 puan alabilir ama lig ikincisi bir daha 92, 95 veya 98 puan alamaz. İki sezonda toplam 192 puan topladık. United, Arsenal ve Tottenham'a 20 puan fark attık. Bu inanılmaz bir şey. Sezon başında, özellikle kış aylarında bunun olacağını beklemezdim. Üst üste 12 maç kazanarak harika bir iş başardık.'' şeklinde konuştu.

''TEKNOLOJİYİ SEVİYORUM''

Sergio Agüero'nun Burnley maçında 'kale çizgisi teknolojisi' ile verilen golü hakkında da konuşan İspanyol teknik direktör, ''Belki teknoloji olmasa o gol verilmeyecekti. Ayrıca bir penaltımız da verilmedi. O yüzden teknolojiyi seviyorum. İki sezondur yaptıklarımız inanılmaz. Kimse bize bir şey vermedi, her şeyi biz kendimiz aldık. Her şeyi kendimiz kazandık.'' sözlerini kullandı