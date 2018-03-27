Pep Guardiola, Isco'yu istiyor

İngiliz The Sun Gazetesi, mavi beyazlı ekibin Real Madrid forması giyen Isco için harekete geçtiğini yazdı.

75 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Alexis Sanchez ve Riyad Mahrez transferlerinde hayal kırıklığı yaşayan Manchester City'nin teknik direktör Pep Guardiola'nın çok beğendiği ve özellikle istediği 25 yaşındaki yıldız için 75 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Real Madrid'de Zinedine Zidane'in gözüne bir türlü giremeyen ve zaman zaman kulübeye mahkum olan Isco'nun da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı bildirildi. Manchester United ve Arsenal'in de temasta olduğu yıldız futbolcunun tercihinin ise Guardiola faktörü nedeniyle Manchester City olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Manchester City'nin ayrıca Isco dışında orta saha, defans ve forvet hattına birer takviye daha yapmayı planladığı da ifade edildi. Isco bu sezon Real Madrid'de 18 maçta 11'de başlayan toplamda 25 karşılaşmaya çıkan Isco, 5 gol atıp 5 de asist yapmıştı.