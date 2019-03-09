Pep Guardiola Juventus'la anlaştı

Massimiliano Allegri ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Juventus'un Pep Guardiola ile anlaştığı öğrenildi.

MACHESTER CİTY UEFA İLE SIKINTIDA

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi çalıştıran 48 yaşındaki Pep, geçtiğimiz sezon rekor kırarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu sezon da zirve ligin bitimine sayılı haftalar kala ligin zirvesinde yer alan Guardiola'nın takımı, önümüzdeki sezonlarda UEFA ile sıkıntı yaşayabilir.

Bilindiği üzere UEFA, Finansal Fair Play yönetmeliklerini ihlal ettiği şüphesiyle Manchester City hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından, Guardiola'nın M.City'den ayrılacağı öğrenildi.

JUEVTUS İLE ANLAŞMAYA VARDI

İtalya basınına göre Guardiola, Juventus'a sözlü olarak evet dedi. II Giornale Muhabiri Luigi Guelpa, Radio CRC isimli yayın organında İspanyol teknik adamın Juventus ile prensip anlaşmasına vardığını söyledi.

RONALDO'NUN JUVE'Yİ GİDECEĞİNİ AÇIKLAYAN KAYNAKTAN ÖĞRENİLDİ

Guelpa, yaptığı açıklamada "Pep Guardiola'nın Juventus ile 4 yıllık söz kestiğini öğrendim. Bana bu bilgiyi Ronaldo'nun Juventus'a gideceğini söyleyen kişi verdi." ifadelerini kullandı.