Pep Guardiola: Real'e elenirsek görevden alınabilirim

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un 22 puan arkasında 2. sırada yer alan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

"EĞER ELENİRSEK BAŞKAN BENİ GÖREVDEN ALABİLİR"

Devler Ligi'nin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'ndeki maç için heyecanlıyım, bu kupayı kazanmak istiyoruz. Eğer Real Madrid'e elenirsek, sportif direktör ya da başkan gelip bana 'Yeterince iyi değiliz, seni görevden alıyorum' diyebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak bizim için başarısız bir sezon olmaz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum." dedi.