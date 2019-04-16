Pep Guardiola: Şampiyonlar Ligi için gelmedim

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Manchester City, ilk maçta 1-0 yenildiği Tottenham'ı rövanş maçında sahasında konuk edecek.

Zorlu maç öncesinde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan açıklamalar geldi. Maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Guardiola, ''Futbolcuların yarı finale ne kadar çıkmak istediğini görüyorum. Sadece onlar da değil taraftar da çok istiyor. Bunu da görüyorum. Maçta bize çok yardımcı olmaları gerekiyor. Kötü anlarımızda onlara ihtiyacımız olacak. Yoksa başarılı olamayız. Taraftarların nasıl olacağını çok merak ediyorum.'' sözlerini kullandı.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANMAK İÇİN GELMEDİM''

Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan İspanyol teknik adam, ''İnsanlar, buraya Şampiyonlar Ligi kazanmak için geldiğimi söylüyorlar. Açıkçası Şampiyonlar Ligi kazanmak için gelmedim. Son 20 aydır oynattığım şekli hazırlamak için geldim. İstediğimi oynatabilmek için geldim. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Kazanamamak beni daha çok kamçılıyor.'' dedi.