Pep Guardiola: Transfer yapmayacağız

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Everton ile oynayacakları kritik maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

İspanyol teknik adam, devre arası transfer döneminde transfer yapacak mısınız sorusuna ''Ocak ayında hiçbir transfer yapmayacağız.'' diyerek iddiaları tamamen ortadan kaldırdı.

TRANSFERE 602 MİLYON EURO HARCADI

Öte yandan Manchester City, son 3 sezonda transfere 602 milyon euro harcamıştı.

''EVERTON'I ÇOK BEĞENİYORUM''

Everton'ın çok zorlu bir rakip olduğunun altını çizen Guardiola, ''Everton, ne kadar güçlü bir takım olduğunu Liverpool ve Chelsea maçlarında gösterdi. Richarlison, Sigurdsson ve Yerry Mina gibi önemli futbolculardan oluşan iyi bir takım. Bu sezon yaptıkları işi çok beğeniyorum. Çok zor bir maç olacak.'' şeklinde konuştu.