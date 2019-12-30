Pep, Mourinho'yu geçti

Premier Lig'in 20. haftasında Sheffield United'ı kendi evinde 2-0 mağlup eden Manchester City 41 puana ulaşırken Pep Guardiola da yeni bir rekora imza attı.

EN HIZLI 100 GALİBİYETE ULAŞAN HOCA

İspanyol teknik adam bu maçla birlikte Premier Lig'deki 100. galibiyetini elde etti. Ligde 134 maçta 100. galibiyetini alan Pep Guardiola bu alanda Jose Mourinho'yu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.

Mourinho, Premier Lig'deki 100. galibiyetini 142 maçta elde etmişti. Premier Lig'deki dördüncü sezonunu geçiren Pep Guardiola şu ana kadar bu turnuvada çıktığı 134 maçta aldığı 100 galibiyetin yanı sıra 17 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.