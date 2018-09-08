Pepe 420 bin lirayı personele dağıttı

Beşiktaş'ta bu sezon attığı gollerle savunma performansının yanı sıra skorer yönüyle taraftarları mest eden Pepe geçtiğimiz günlerde yaptığı asistle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri personelini de mest etti.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcu Adriano geçen yıl verdiği bir röportajda takımın en bonkör oyuncusu olarak Pepe'yi gösterirken Portekizli yıldızın neden bu unvanın sahibi olduğu Bursa maçı öncesinde yaptığı jestle net bir şekilde anlaşıldı.

MAÇ BAŞI 56 BİN EURO KAZANDI

Beşiktaş'a geçen sezon 2 yıllığını 9 milyon 500 bin Euro'ya imza atan Pepe puan başı olarak da 4 bin Euro alıyor. Portekizli yıldız şu ana kadar geride kalan 10 resmi maçın 8'inde görev alırken Beşiktaş bu seride 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Pepe de 14 puanın karşılığı olarak 56 bin Euro elde etti.

Dünkü kurla yaklaşık 420 bin TL almaya hak kazanan 35 yaşındaki futbolcu bu paranın önemli bir kısmını personele dağıttı. İçinde 15'er bin ve 10'ar bin TL bulunan zarfları Bursaspor ile deplasmanda oynanacak maç için tesislerden ayrılmadan malzemeci, sağlık ekibi, mutfak ekibi ve güvenlik görevlerine dağıtan Pepe bu hareketiyle personelin gönlünde taht kurdu.

Siyah-beyazlılarda daha önce takımdan ayrılan Tosiç 2'şer bin dolar, Mario Gomez de 2'şer bin Euro dağıtarak Ümraniye personeliyle vedalaşmıştı.