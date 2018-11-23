Pepe'den kötü haber

Beşiktaş'a Babel'den sonra bir kötü haber de Pepe'den geldi.

Sakatlığı bulunan Portekizli stoper, 3 kritik maçta forma giyemeyecek.

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NTV Spor'a göre; 15 gün sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli stoper Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasarya maçlarında takımını yalnız bırakacak.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe’nin Porto’da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir.



İstanbul’a dönen Pepe’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.