Pepe ayrılmadan personelin maaşını ödedi

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Bir süredir sakat olduğu gerekçesiyle siyah-beyazlı ekipten uzak olan Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

ALACAKLARI İÇİN TFF'YE GİTMİŞTİ

Portekizli futbolcu bir süre önce alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuştu. Maddi olarak kulüple sorunlar yaşayan Pepe'nin yönetime ayrılmak istediği iletmesi sonrası taraflar anlaşarak yolları ayırdı. Alacaklarından vazgeçen deneyimli yıldızın sözleşmesi feshedildi.

PERSONELİN ALACAKLARINI ÖDEDİ

Pepe'nin ayrılığını duyuran İspanyol Marca gazetesi, Portekizli oyuncuyla ilgili bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Marca'da yer alan haberin detaylarında Pepe'nin ayrılmadan önce bazı kulüp personelinin (aşçı, çim bakımı yapan çalışanlar vb) maaşını cebinden ödeyerek büyük bir jest yaptı.

Dünyaca ünlü yıldızın daha önce de aldığı primleri kulüp çalışanlarına verdiği biliniyor.