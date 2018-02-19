Pepe: Bayern Münih'in en önemli yıldızı Rodriguez

Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi Pepe, Şenol Güneş gibi Bayern Münih maçları öncesi UEFA.com’un sorularını yanıtladı.

Portekizli savunmacı, Real Madrid’deki 10 yıllık tecrübesi ve EURO 2016’da Portekiz ile elde ettiği şampiyonlukların ardından Beşiktaş’taki bu başarısını değerlendirdi.

Pepe, sezonun sürpriz takımlarından biri olduklarını vurgulayıp, “Her yıl Şampiyonlar Ligi’nde bir sürpriz, kimsenin beklemediği bir takım ortaya çıkar, bu sezon o takım biziz” dedi.

MAÇLAR ÇOK ÇOK ZOR

Bayern maçlarını yorumlayan tecrübeli savunmacı, “Sakin olmalıyız. Bayern Münih’ten daha çok çalışmalıyız. Bayern’e karşı çıkacağımız maçlar çok çok zor olacak” diye konuştu.

Beşiktaş’a övgülerde bulunan Pepe, “Burada yeni bir tecrübeye başladım, kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Türkiye’de ve Beşiktaş’ta geçirdiğim zamanlar çok özel. Fantastik taraftarımızla, bu tecrübenin tadını çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.

BAYERN'İN EN ÖNEMLİ YILDIZI RODRİGUEZ

Pepe ayrıca Real Madrid’den eski takım arkadaşı James Rodriguez’i de çok sevdiğini söyleyip, Bayern Münih’in en önemli yıldızı olarak ön plana çıkardı.