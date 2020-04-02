Pepe: Beşiktaş formasıyla Porto'ya karşı oynamak zordu

Porto'nun tecrübeli defans oyuncusu Pepe, ülkesi Portekiz'de bir röportaj verdİ.

37 yaşındaki futbolcu, "Porto benim kendimi tanımladığım kulüp. Geri döndüğüm için çok mutluyum, sevdiğim kulüpteyim. Buradaki insanları, taraftarları seviyorum. Benim kişiliğimi belirleyen kulüp burası, bu şehir, bu bölge" dedi.

"ZOR MAÇTI"

Pepe, "Beşiktaş forması giyerken Porto'ya karşı oynadığımız maç benim için zordu. Bu kulüp bana her şeyi vermişti, Avrupa kapılarını açmıştı ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak çok zor oldu ancak sözleşmemin olduğu kulübüme bağlılığımı kabul ettim ve saygı duydum." şeklinde konuştu.