Pepe Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti

A Spor'a bağlanan Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, konuyla ilgili şunları söyledi:

''Bu futbolun içinde olan bir şey. Sözleşmesi gereği alacağı bir şey. Duygusal düşünmemek lazım. Dünyanın her yerinde futbolcular böyle konular için avukatlarına başvuruyor. Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz''





"ZAMANINDA TAHSİL EDEMEZSENİZ HUKUK VAR"

Barlas, sözlerini şöyle sürdürdü:

''FIFA’ya gitmek futbolcunun hukukçusunun tercihi. TFF’ye, genel mahkemelere de başvurabilirsiniz. Genel mahkemelerde iş biraz daha yavaş ilerliyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda işler daha hızlı ilerliyor. Bir kulübe hizmet veriyorsunuz ve alacaklarınız bir sözleşmede var. Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz. Tahsil edemezsiniz hukuğa başvurursunuz''

TOLGAY ARSLAN DA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının, FIFA’lık olmama adına yabancı oyuncuların paralarını söz verdiği yatırdığı, yerli oyunculardan da önümüzdeki Ocak ayına kadar süre verdiği bildirilmişti.

Ancak Tolgay’a, söylenen tarihte paranın yatırılmadığı ve bunun üzerine de 27 yaşındaki futbolcunun kulübü TFF’ye şikayet ettiği bilgisine ulaşılmış, bu hamlesi sonrası ise yönetimin, teknik ekiple temasa geçtiği ve Tolgay’ın kadroya alınmadığı belirtilmişti.