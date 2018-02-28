Pepe: Beşiktaş'ta oynadığım için özel hissediyorum

Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'ten kadrosuna kattığı dünyaca ünlü stoper Pepe, Beşiktaş Dergisi'nin Mart sayısına röportaj verdi.

Beşiktaş'a gelmekle kendisini seçilmiş insan gibi hissettiğini söyleyen Pepe'nin açıklamaları şöyle;

''BEŞİKTAŞLILAR BENİMLE İRTİBAT KURDULAR''

''Çılgın Beşiktaşlılar sürekli benimle irtibat kurup Beşiktaş'ta oynamam gerektiğini bana iletiyorlardı. Sürekli internette karşıma Beşiktaş'a davet yazıları çıkıyordu ve bu çok eğlenceliydi. Arkadaşım Quaresma ile milli takımda beraber oynuyorduk Portekiz'de. Onunla konuştum ve sonuçta kararımı verdim; Beşiktaşlı oldum."





''BEŞİKTAŞ AİLE OLGUSUNU EN İYİ İŞLEYEN KULÜP''

"Aile olgusunu en iyi işleyen takım olarak görüyorum Kara Kartal'ı. Kadın, erkek, çocuklar tribünde ne kadar güzel bir ahenk yaratıyor Vodafone Park'ta, Beşiktaş'ın en büyük güzelliği taraftarının bu yapısı. Bu Beşiktaş'ın aynı zamanda en üstün ve farklı olduğu yan bence. Diğer takımların tribünlerine bakarsanız bunu rahatlıkla anlarsınız. Kendimi seçilmiş insan gibi hissediyorum bazen. Vodafone Park çimlerine basmak, kızlarım ve ailem ile vakit geçirmek, sevdiğim mesleğimi yapıyor olmak... Bence harika!"