Pepe: Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği'nin dergisi BEGİKAD'ın ilk sayısına özel bir röportaj verdi.

35 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, yaşına rağmen gösterdiği performansla futbolseverler tarafından alkış topluyor.

Siyah-beyazlı takımda aile ortamı olduğunu belirten Portekizli yıldız, Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giymek istediğini belirtti.

"UZUN YILLAR BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Pepe'nin açıklamaları şu şekilde:

Kişisel olarak kendine koyduğun hedefler nelerdir?

"Normalde iki yıl olan sözleşmemden çok daha uzun süre Beşiktaş'ta kalabilmeyi hedefliyorum. Eğer kulübümüz ve taraftarlarımız beni ister, ben de buna layık olabilirsem daha uzun yıllar kalmayı çok isterim."





"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Peki ya takım olarak hedefler?

"Bu sezon tabii ki şampiyonluk en büyük isteğimiz. Son iki yılın şampiyonuyuz, bunu üçüncü yılına taşımak hedefimiz. Bazı beklenmedik ve istemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak, elde ettiğimiz galibiyetlerle yeniden yarışın en iddialı takımlarından biri haline geldik. Kupada yolumuza devam ediyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Kulüp tarihinin en önemli sonuçlarını aldık. Bunu göz ardı etmemek gerekli."





TRİBÜNLERİMİZ BİZİ DİĞER TAKIMLARDAN AYRIYOR

Sence Beşiktaş'ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik nedir?

"Beşiktaş'ı diğer rakiplerinden ayıran en büyük özellik kesinlikle aile ortamı. Kadınlar, erkekler, çocuklar tribünde çok güzel bir ahenk yaratıyor. Diğer takımların tribünlerinde bunu görmek zor."