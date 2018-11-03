Pepe: Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul edelim

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TEMPOMUZU YÜKSELTMEMİZ LAZIM

Karşılaşmayı değerlendiren Pepe, "Maça kötü başladık, golü yedikten sonra kontrolü ele aldık, rakip kaleye yakın oynadık ama gösterdiğimiz performans maçı kazanmaya yetmedi. Her birimiz, oyuncular olarak performansımızı yukarıya çekmeliyiz. Daha önümüzde maçlar var. Tempomuzu yükseltmemiz lazım." dedi.

TÜRKİYE LİGİ HATAYI KABUL ETMİYOR

Açıklamalarında devam eden Pepe, "Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Çok daha fazla çalışmamız ve fedakarlık göstermemiz lazım. Futbolcu olarak alçak gönüllü ve fedakar olmalısınız. Önümüzde çok maç var, hala zamanımız var. Türkiye Ligi hatayı kaldırmıyor, cezayı kesiyorlar. Çok daha fazla çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.