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Pepe derbide sahada olacak

Beşiktaş’a Pepe’den iyi haber geldi. Sakatlığı ciddi olmayan Portekizli futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Pepe derbide sahada olacak
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Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan kaybeden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisaspor ile salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

G.SARAY DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kasığındaki ağrılar nedeniyle forma giyemeyen Pepe’nin durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Portekizli yıldız, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecek.

NECİP'İN TEDAVİSİ 1 HAFTA SÜRECEK

Aynı mücadelede sakatlanan Necip’in sağ bacak arka adalesinde kanama tespit edildi. 26 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 1 hafta sürmesi planlanıyor.

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