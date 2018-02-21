Pepe: Eksik oynamamız pahalıya patladı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

ARTIK LİGE DÖNÜYORUZ

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Pepe, "Bu maçta tabii ki üst seviye maçlar. Bu tip maçlarda eksik oynadığınız zaman size pahalıya patlayabiliyor. Bugün de öyle oldu. Ona rağmen sahada kalanlar çok çalıştı, mücadele etti. Ama olmadı. 11'e 11 olsa farklı bir sonuç çıkabilirdi. Prestij olarak baktığınız zaman bütün maçlar prestij için oynanır. Gol atma şansımız vardı olmadı. Bayern'e karşı deplasmanda oynadığınız zaman işiniz çok zor. Artık lig maçına dönüyoruz ve o maçı düşünmeye başladık." dedi.