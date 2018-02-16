Pepe ve Talisca Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'a konuk oldu.
İLK KARTI PEPE GÖRDÜ
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu, Skubic'e yaptığı faulün ardından maçın hakemi Alper Ulusoy tarafından sarı kart gördü.
Sarı kart cezalısı durumuna düşen Pepe, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
TALİSCA DA KART GÖRDÜ
Dakikalar 54'ü gösterirken kart sınırında bulunan Talisca, Ali Turan'la girdiği mücadele sonrasında sarı kart gördü.
Kart sınırında bulunan Brezilyalı yıldız da Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak.