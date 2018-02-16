Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır

1 Rıdvan Dilmen: Talisca'nın kartı iptal edilmeli Konyaspor'la Beşiktaş'ın berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen hakem kararlarını eleştirirken Talisca'nın haksız yere cezalı duruma düştüğünü ve derbide oynaması gerektiğini söyledi.

2 Pepe ve Talisca Fenerbahçe derbisinde yok Konyaspor maçında sarı kart gören Pepe ve Talisca, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

3 Beşiktaş Konya'da 2 puan bıraktı Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

4 Aykut Kocaman'ın hedefi 125 kilometre Aykut Kocaman'ın daha önce yaptığı, "Ligin ikinci yarısında çok koşarak rakipleri bükeceğiz" iddiası Başakşehir maçında sahaya yansıdı.

5 Fatih Terim'in Kasımpaşa planı Fatih Terim, Belhanda'nın cezalı olduğu Kasımpaşa maçı için iki farklı plan üzerinde çalışıyor.

6 3 büyükler Kenan Karaman'ın peşinde Almanya'da Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman'ı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray transfer etmek istiyor.

7 Abdulkadir Ömür için 20 milyon euroluk teklif Stuttgart’ın Abdulkadir Ömür için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı, ancak genç futbolcunun danışmanı Fatih Tekke'nin bu transfere izin vermediği öğrenildi.

8 Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatılacak Galatasaray yönetimi, ücretinde indirime gitmeyi kabul eden Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

9 Brizgalova: Güzelliğe madalya vermiyorlar 23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyasını kazanan Brizgalova, Angelina Jolie’ye benzetilmesinin hoşuna gittiğini ancak güzelliğe madalya verilmediğini söyledi.