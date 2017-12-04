Pepe Gomis'e göz açtırmadı

Dünyaca ünlü savunmacı Pepe, önceki akşam Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansla alkış topladı.

GOMİS'İ DURDURDU

34 yaşındaki savunmacı, maç boyunca Cim Bom'un golcüsü Bafetimbi Gomis'e adeta nefes aldırmazken ek olarak yaptığı başarılı hamlelerle takımına güven verdi.

Oyun sonunda soyunma odasında takım arkadaşları tarafından özel olarak tebrik edilen deneyimli oyuncu için, 'Muhteşemsin Pepe' ifadelerinin kullanıldığı bildirildi.

Başakşehir mücadelesinde Emmanuel Adebayor, Porto karşılaşmasında da Vincent Abobubakar'ı adeta tek başına kilitleyen tecrübeli oyuncuyu, Gomis karşısındaki etkili görüntüsü sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in de özel olarak kutladığı öğrenildi.