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Pepe ile Dzeko arasında yaşanan gerilim

Porto-Roma mücadelesinde Dzeko ile Pepe arasında tartışma yaşandı. Pozisyonda Dzeko yerde kalırken, Cüneyt Çakır iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Pepe ile Dzeko arasında yaşanan gerilim
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto sahasında Roma'yı konuk etti. Porto uzatmalarda Roma'yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

DZEKO İLE PEPE KAFA KAFAYA GELDİ

Karşılaşmanın 57. dakikasında Boşnak futbolcu Dzeko ile Pepe arasında tartışma yaşandı. İkili arasında bir anda tansiyon yükselirken, oyuncular kafa kafaya geldi. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır anında olaya müdahele ederken Dzeko bir anda kendini yere bıraktı. 

Dzeko, Pepe'den sert bir kafa darbesi almış gibi yerde kalırken, pozisyona son derece yakın olan Cüneyt Çakır, Boşnak ismin bu hareketine aldanmadı. Çakır, iki oyuncuya da sarı kart çıkardı.

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