Beşiktaş'ta Pepe kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Pepe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Quaresma, Volkan Demirel ve Şener Özbayraklı'nın kırmızı kart gördüğü ilk maçın rövanşı da son derece sert başladı. İkili mücadelelerin ön planı çıktığı maçın 30. dakikasında Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Josef'le girdiği pozisyonun ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kayarak Josef'in bileğine basan Pepe'ye hakem Mete Kalkavan direkt kırmızı kart çıkardı.
GALATASARAY MAÇI TEHLİKEYE GİRDİ
Pepe, direkt kırmızı kart gördüğü için kurallar gereği en az 2 maç ceza alacak. Pepe'nin olası 2 maçlık cezasına indirim gelmezse, tecrübeli savunma oyuncusu 31. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak. İndirim gelirse Pepe cezasını 30. haftada Yeni Malatyaspor'a karşı çekecek ve derbide sahada olacak.