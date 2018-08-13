Pepe: Lige sağ ayakla başladık

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Akhisarspor'u 2-1 devirdi. Siyah beyazlıların ilk golünü atan Pepe, galibiyetini değerlendirdi.

"NECİP SAHANIN EN İYİSİYDİ"

Önemli olanın kazanmak olduğunu söyleyen Pepe, "Biz buna Portekiz'de 'sağ ayakla başladık' deriz. Bugün lige sağ ayakla başladık. Önemli olan takımın galibiyetiydi" dedi. Savunmada birlikte oynadığı Necip'le ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Necip bugün hata yapmış olabilir ama bence sahanın en iyi isimlerindendi. Zemin bizlere çok fazla yardımcı olmadı. Necip bugün top kapmada herhalde sahanın en iyisiydi." açıklamasını yaptı.





ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

Savunmada forma giyen Roco'nun takıma katılmasının çok olumlu olduğunu söyleyen Pepe, "Ne kadar kaliteli isimler aramıza katılırsa o kadar iyi olur. Vida'nın durumu şu anda belirsiz, ne olacağını bilmiyoruz. O da kendi hayatı ve ailesi için en iyisini seçecektir. Beşiktaş her zaman olduğu gibi şampiyonluk için oynayacak bir şekilde yoluna devam edecektir. 3 gün önce çok önemli bir ön eleme maçı oynadık. Tabii ki biraz yorgunluk vardı. Saha ve zemin şartları da çok fazla oynamanıza izin vermiyor. Önemli olan takımın gösterdiği kazanma ruhuydu" diyerek sözlerini tamamladı.



