Pepe milli maçta sakatlandı

Portekiz-ABD maçının 10. dakikasında sakatlanan Pepe, oyuna devam edemedi

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Dr. Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanan özel maçta Portekiz ile ABD karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Pepe, maçın 10. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

YERİNE NETO GİRDİ

Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Pepe'nin yerine Fenerbahçe forması giyen Luis Neto oyuna dahil oldu. Portekizli yıldızın sahayı terk ettiği sırada sekerek yürüdüğü görüldü.

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PORTO MAÇINA YETİŞTİRİLECEK

Alınan bilgilere göre, Pepe'nin uzun sürecek bir sakatlığı bulunmuyor.

Beşiktaş sağlık heyeti de Portekiz'den gelecek olan raporlara göre Pepe'ye uygun tedavi uygulayacak.

Portekizli yıldızın, Akhisarspor maçında oynayamasa bile en geç Porto karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.