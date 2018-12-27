Pepe Monaco'ya transfer oluyor

Pepe, futbol hayatını Fransa'da sürdürmeye hazırlanıyor...
France Football'un haberine göre Ligue 1'de zor günler geçiren 18 maçta sadece 13 puan toplayarak 19. sırada bulunan Monaco, Pepe'yle ilgileniyor.
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Haberde Pepe'nin menajeri Jorge Mendes'in, Portekizli'nin sözleşmesinin feshedildiği tarihten sonra Monaco Başkanı Vadim Vasilyev'le görüştüğü ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.
Sezona Leonardo Jardim yönetiminde giren Monaco, 9 haftada tek galibiyet alınması sonrasında Portekizli'nin görevine son vermiş ve takımın başına Thierry Henry'yi getirmişti.
Monaco 9 haftada 2 galibiyet daha alsa da 13 puanla küme düşme hattında bulunuyor.