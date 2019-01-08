Pepe, Porto'yla anlaştı

KRALSPOR / DIŞ HABER

Beşiktaş'la anlaşarak sözleşmesini sonlandıran dünyaca ünlü Portekizli yıldızın yeni adresi Porto oldu. Portekiz basınında çıkan haberlere göre deneyimli stoper Porto'yla 2021 yılına kadar anlaştı.

İMZA 2.5 YILLIK

Portekiz'in Record gazetesi, Pepe'nin Porto'dan gelen teklifi kabul ettiğini ve 2.5 yıllık anlaşma sağlandığını yazdı. Haberin detaylarında 36 yaşındaki yıldız savunma oyuncusunun özellikle Çin ve Arap takımlarından gelen daha yüksek teklifleri reddettiği aktarıldı. Anlaşmanın gün içerisinde açıklanacağı belirtildi.

12 YIL SONRA PORTO'DA

2007 yılında Porto'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Pepe, Beşiktaş'ta 1.5 sezon geçirdikten sonra yeniden yuvasına döndü. Pepe böylece 12 yıl sonra Porto'ya dönmüş olacak.

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