Pepe Premier Lig'e transfer oluyor

Beşiktaş Tosic ve Mitrovic'in ardından bir stoperi ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Wolverhampton’ın kadrosuna katmak istediği Pepe, teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

NTVSpor'un haberine göre 35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı.

Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton’a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

BEDELSİZ OLARAK ALINMIŞTI

10 yıl süren Real Madrid serüveninin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Pepe, siyah beyazlı takımda çıktığı 35 maçta 2 gol attı.

VEDA EDEN 3'ÜNCÜ STOPER OLACAK

Transferin gerçekleşmesi durumunda Pepe, Tosic ve Mitrovic’in ardından yeni sezon öncesi siyah beyazlı takıma veda eden 3. stoper olacak.