Pepe resmen ayrıldı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

FESİH BEDELİ OLARAK 100 BİN EURO ÖDENECEK

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 euro ödenecektir."





Geçen sezonun yaz transfer döneminde Beşiktaş'a serbest oyuncu olarak gelen Pepe, geçtiğimiz gün takım arkadaşlarıyla vedalaşmış, dün oynanan Trabzonspor maçında ise son kez Vodafone Park'a gelmişti.

Pepe'nin önümüzdeki günlerde yeni bir takımla anlaşma yapması bekleniyor.