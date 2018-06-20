Pepe: Ronaldo bizim ayrıcalığımız

Ronaldo'nun sergilediği 3 gollük performans hakkında açıklama yapanlardan biri de Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan ve şu an da Portekiz Milli Takımı'nda birlikte görev yaptığı Pepe oldu.

"ÜSTÜN PERFORMANSI ŞAŞIRTMADI"

Pepe, Ronaldo hakkında, "Onun bu üstün performansı beni şaşırtmadı. Çok iyi bir maç çıkardık takım olarak ve o da hepimiz gibi takıma elinden gelen katkıyı verdi. Ondan ve sergilediği performanstan ülke olarak çok mutluyuz, hepimiz sonuçta aynı hedef için çalışıyoruz, ülkemizin ve formamızın hakkını vermek için. Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncuya sahip olmak Portekiz ülkesi için büyük bir ayrıcalıktır." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in İspanya karşısında oynadığı maçta, hat-trick yaparak takımını sırtlayan Ronaldo, 3-3 biten maçtaki en kilit oyuncuydu. Attığı 3 golle şimdiden turnuvada en çok ses getiren isimlerden biri olan Ronaldo, Portekiz'in en önemli gol silahı olduğunu bir kere daha gösterdi.