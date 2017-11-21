Pepe: Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim

Pepe, CNN International'a özel bir röportaj verdi. Portekizli savunmacı, dünyaca ünlü süper star Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş'a çağırdı.

İşte Pepe'nin sözleri:

BEŞİKTAŞ'A GİTMEMEK İMKANSIZDI

"Beşiktaş teklifi ve projesiyle geldiğinde dikkatimi çekti. Sosyal medyadan birçok mesaj aldım. Gitmemek olmazdı. İnsanların gösterdiği bunca ilgiye sırtımı dönemezdim. Beşiktaş'a gitmem gerektiğini söyledim. Beşiktaş'a gitmemek imkansızdı."

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RONALDO'NUN GELMESİNİ SEVE SEVE İSTERİ

"Elbette Ronaldo'nun buraya transfer olmasını isterim. O Messi'den daha komple bir futbolcu. Ona saygım sonsuz. Benim arkadaşım ve benim için çok önemli biri. Eğer böyle bir imkan varsa onun Beşiktaş'a gelmesini seve seve isterim. Ronaldo sahanın dışında gayet normal biri. Sosyal medyada onunla ilgili haberler gördüğümde "Bu olamaz. Yalan" diyorum. İnsanlar gerçek Ronaldo'yu bilmeden konuşuyor. O da bizim gibi normal alışkanlıkları olan normal bir insan. Çocuklarını çok seviyor. Baba olmanın öneminin farkında. Bunu mükemmel ve doğal bir şekilde yapıyor."