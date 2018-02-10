Pepe: Taraftarımız bizden mücadele bekliyor

Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Pepe, 5-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Pepe, 5-0'lık skorun yanı sıra sahadaki mücadeleden dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.

GÜZEL BİR MAÇ OLDU

Pepe'nin açıklamaları nşu şekilde:

"İyi bir maçtı, bizim için güzel bir maç oldu. İyi mücadele ettik. Mücadele önemliydi, taraftarımız bizden mücadele bekliyor. O yüzden güzel bir maç oldu.

Takımın genel sahaya koyduğu karakteri çok beğendim. Bu sezon sahamızda herhalde ilk kez böyle farklı kazandık. Onun için çok memnunum."