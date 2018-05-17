Pepe ve Babel, Beşiktaş'ta kalıyor

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yılı en iyi ihtimalle ikinci sırada bitirecek. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin yenilmesini bekleyecek olan siyah-beyazlılar gelecek sezon için yaşlanan kadroda değişikliğie gidecek.

Tosic'in Çin'e gitmesinin ardından Babel ve Pepe'nin de gideceği yönünde iddialar vardı ancak iki futbolcu da bu söylemlerin doğru olmadığını ifade etti.

BABEL VE PEPE'DEN AÇIKLAMA

Twitter hesabından konuya açıklık getiren Hollandalı Babel, "Geen zorgen ik kom niet naar Feyenoord.." (Endişelenmeyin, Feyenoord'a gitmeyeceğim.) şeklinde bir tweet atarak kalacağını ifade etti.

Portekizli Pepe ise çektiği bir videoyla sosyal medyadan taraftarlara seslendi. Pepe, "İnsanlar bana Çin'e gidiyor muyum diye soruyor! Hayır, hayır, hayır! Türkiye ve Beşiktaş'tayım." sözleriyle gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceğini belirtti.