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Pepe ve Ljajic'ten iyi haber geldi

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Göztepe ve Genk maçlarında forma giyemeyen Pepe ile Ljajic'ten iyi haber geldi. Portekizli stoperin takımla birlikte çalışmalara bağladığı öğrenildi.

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Pepe ve Ljajic'ten iyi haber geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-2 kaybedilen Genk maçının ardından programı değiştirip oyunculara izin verdi.

İZİNLİ OLMALARINA RAĞMEN ÇALIŞTILAR

Sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyen Pepe ve Ljajic ise dün tesislere gelerek hem tedavi oldu hem de çalıştı.

Pepe'nin, "Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta takımın bize ihtiyacı var. Bir an önce iyileşelim" dediği öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in iki yıldızın bu tavrından dolayı çok mutlu olduğu belirtildi.

Pepe, bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

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