Pepe ve Tosic'ten iyi haber geldi

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 19. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Cuma günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma öncesi Pepe ve Dusko Tosic’in tedavileri tamamlandı.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAKLAR

Sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçında görev yapamayan iki oyuncu da takımla antrenmana çıktı. Pepe ve Tosic, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebilecek.

BABEL BİR SÜRE DİNLENDİRİLECEK

Antalyaspor maçının 83. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ryan Babel’in ise tedavisine başlandı. Sol ayak bileği burkulan Hollandalı futbolcu bir süre dinlendirilecek. Durumu ciddi olmayan Babel’in Kasımpaşa maçına kadar hazır olması planlanıyor.

Şenol Güneş ve takımdaki diğer futbolcular, Antalyaspor karşlaşmasındaki performansından dolayı Talisca’yı kutladı.

Antrenmandan önce yapılan toplantıda galibiyetten dolayı takımı kutlayan Güneş, 2 gol atan Talisca’yı özel olarak teşekkür etti.