Pepe'nin Beşiktaş'a transferine babasından eleştiri geldi

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe hakkında babası Anael Ferreira, Brezilya basınına açıklamalar yaptı.

"PEPE'NİN TERCİHİYDİ"

Beşiktaş'a transfer süreci hakkında konuşan Ferreira, "Dürüst olmak gerekirse, onun tercihiydi ve bunu desteklemek zorundaydım. Ancak benim için anlamsızdı." ifadelerini kullandı.

Pepe'nin durumunu değerlendiren Anael Ferreira, "Türkiye'de çok sayıda Brezilyalı var. Türkiye'de onu idol olarak görüyorlar çünkü çok çalışıyor ve sahada liderlik yapıyor. Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yapmaya devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

ÇİN'DEN TEKLİF ALDI

Pepe'nin Çin'den büyük bir teklif aldığını itiraf eden Ferreira, "Çin'den bir ilgi vardı. Real Madrid'den 3-4 misli daha fazla kazanacaktı." dedi.

Portekizli stoperin babası Ferreira, "PSG ve Manchester United'ın tekliflerine karşın Pepe 2 yıl daha oynamak istediği için Beşiktaş'ı tercih etti" itirafında bulundu.

Anael Ferrera, Pepe'nin Beşiktaş ile 2 yıllık kontratı bulunduğunu hatırlattı ve kariyerini üst düzey bir noktada bitirmek istediğini vurguladı.